Клебо, Вальнес и Иверсен пропустят предолимпийский чемпионат Норвегии

Ведущие норвежские лыжники не выступят на чемпионате Норвегии — 2026 в Стейнхьере. Среди тех, кто пропустит соревнования, оказались Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Отказался от участия и Эмиль Иверсен, который пока не выполнил критерии отбора для попадания на Олимпиаду в Италии.

Из женской сборной на норвежский чемпионат не приедут Кристине Ставос Шистад, Хейди Венг, Матильде Мюрвольд и Астрид Эйре Слинн, сообщает Nettavisen.

Соревнования пройдут с 14 по 17 января. Лидеры сборной Норвегии предпочли национальным соревнованиям тренировочный сбор. В частности Иверсен отправился на высотный сбор вместе с Клебо.