Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клебо, Вальнес и Иверсен пропустят предолимпийский чемпионат Норвегии

Клебо, Вальнес и Иверсен пропустят предолимпийский чемпионат Норвегии
Йоханнес Клебо
Комментарии

Ведущие норвежские лыжники не выступят на чемпионате Норвегии — 2026 в Стейнхьере. Среди тех, кто пропустит соревнования, оказались Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Отказался от участия и Эмиль Иверсен, который пока не выполнил критерии отбора для попадания на Олимпиаду в Италии.

Из женской сборной на норвежский чемпионат не приедут Кристине Ставос Шистад, Хейди Венг, Матильде Мюрвольд и Астрид Эйре Слинн, сообщает Nettavisen.

Соревнования пройдут с 14 по 17 января. Лидеры сборной Норвегии предпочли национальным соревнованиям тренировочный сбор. В частности Иверсен отправился на высотный сбор вместе с Клебо.

Материалы по теме
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Рейтинг
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android