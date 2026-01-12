40-летний Петтер Нортуг заявился на предолимпийский чемпионат Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам Петтер Нортуг выступит на чемпионате Норвегии — 2026 в Стейнхьере. Он планирует пробежать спринт классическим стилем и гонку на 10 км свободным стилем, сообщает Dagbladet. Уточняется, что спортсмен пропустит эстафету за свой клуб «Стриндхейм», так как после личных соревнований отправится на Ski Classics в Энгадин.

Ранее стало известно, что Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Харальд Эстберг Амундсен и Мартин Лёвстрём Нюэнгет пропустят норвежский чемпионат. Отказался от участия и Эмиль Иверсен, который пока не выполнил критерии отбора для попадания на Олимпиаду в Италии. Из женской сборной на норвежский чемпионат не приедут Кристине Ставос Шистад, Хейди Венг, Матильде Мюрвольд и Астрид Эйре Слинн, сообщает Nettavisen.

Чемпионат Норвегии пройдёт с 14 по 17 января.