В Норвегии возмутились тем, что Клебо не был признан спортсменом года. Выиграл Холанд

В Норвегии остались недовольны результатами голосования в номинации «Спортсмен года», посчитав, что лыжник Йоханнес Клебо заслужил победу. В 2025 году Клебо завоевал шесть золотых наград на домашнем чемпионате мира в Тронхейме и выиграл общий зачёт Кубка мира.

Победу в голосовании одержал футболист Эрлинг Холанд, который играет в английском клубе «Манчестер Сити».

«Мы должны задаться вопросом, чего должен добиться Йоханнес, чтобы получить награду. Это кажется жестоким», — приводит слова президента Норвежской лыжной ассоциации Туве Моэ Дюрхауг NRK.

«Это кажется жестоким, учитывая достижения Клебо на чемпионате мира, где он завоевал шесть золотых медалей из шести возможных. Вполне возможно сказать, что Холанд был достойным победителем, в то же время вызывает вопросы тот факт, что Клебо не был удостоен награды», — сказал бывший лыжник Пол Голберг.