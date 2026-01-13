Скидки
Тартынский: Коростелёв поздравил Клебо с победой на «Тур де Ски», но тот его не услышал

Автор документальных фильмов о лыжниках Максим Тартынский рассказал о том, как лыжник Савелий Коростелёв раздавал интервью после финальной гонки на многодневке «Тур де Ски» — 2025/2026.

«После финиша он давал интервью буквально всем, там целая очередь образовалась. Кажется, Савелий раздал интервью больше, чем Клебо. Интересно, что они с норвежцем стояли плечом к плечу во время интервью, вместе шли по микст-зоне от корреспондента к корреспонденту, однако упорно друг друга не замечали.

Савелий поздравил Йоханнеса с победой на «Туре», но тот его не услышал. Или не захотел услышать. Вообще, все скандинавы и норвежцы в частности старались не замечать нейтральных спортсменов из России и тем более болельщиков», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

