«Сильно помогли». Тартынский — о том, что итальянцы готовили лыжи Коростелёву и Непряевой
Автор документальных фильмов о лыжниках Максим Тартынский рассказал о том, кто помогает российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву с подготовкой лыж на Кубке мира.

«Проблема не во фторе, а в самих лыжах. Во-первых, от фтора лыжи легко очистить. Во-вторых, как заметили сами спортсмены, сервисёр и тренер, смазки без фтора не так и плохи, разница почувствуется весной, когда будут повышенная влажность и мокрый снег. А без таких условий, по крайней мере, по словам Савелия, разницы особой нет. На «Туре» лыжи спортсменам делали Евгений Уфтиков и два белорусских сервисёра, а в Давосе – итальянцы в своей фуре.

По словам ребят, в итальянской фуре стоит большой планшет, на котором маркером записаны время старта каждого спортсмена и время, к которому должны быть готовы его лыжи. Так вот, на этом экране были фамилии и Коростелёва с Непряевой. Итальянцы очень сильно помогли в Давосе, но на многодневке работали всего трое парней из сервиса, которым одобрили нейтральный статус», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

