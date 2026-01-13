Скидки
Лыжи

Тартынский: надеюсь, что Коростелёв схлестнётся с Клебо и выбьет его из колеи

Комментарии

Автор документальных фильмов о лыжниках Максим Тартынский выразил надежду на скорое очное соперничество российского лыжника Савелия Коростелёва с пятикратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

«Очень надеюсь, что, когда они схлестнутся с Савелием не просто по ходу одной гонки, а по ходу всего следующего сезона или чемпионата мира (хотя, может, и на Олимпиаде уже получится), это выбьет норвежца из колеи. Пока же Клебо доминирует так, как не доминирует даже Тадей Погачар в велоспорте, отрыв Йоханнеса от остальных просто огромен.

Если честно, я считаю, что на данный момент Савелий даже не думает о соперничестве с Клебо. Он решает задачи поступательно, от гонки к гонке. Так же, как и Даша. И все мысли об Олимпиаде отложены до момента, когда завершатся этапы Кубка мира в Оберхофе и Гомсе», — сказал Тартынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Комментарии
