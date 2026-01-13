Скидки
FIS предоставила нейтральный статус сервисёру сборной России по лыжным гонкам Виноградову

FIS предоставила нейтральный статус сервисёру сборной России по лыжным гонкам Виноградову
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус сервисёру сборной России по лыжным гонкам Леониду Виноградову.

Российские спортсмены и специалисты имеют возможность принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS только после получения нейтрального статуса. Одними из первых эту возможность получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростылёв, которые выступают на Кубке мира – 2025/2026 и приняли участие в лыжной многодневке «Тур де Ски» – 2025/2026. Также обладателями нейтрального статуса являются ряд других спортсменов и специалистов, среди которых фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и летающий лыжник Илья Маньков, серебряный призёр чемпионата мира по фристайлу в дисциплине «биг‑эйр» Лана Прусакова, а также Дарья Мельчакова, Полина Рябова и Наталия Шерина, выступающие в ски-кроссе, горнолыжница Екатерина Ткаченко и другие.

Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских спортсменов от соревнований со стороны FIS. После этого российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получили возможность пройти отбор и выступить на Олимпийских играх — 2026 в Италии в нейтральном статусе.

