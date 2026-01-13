«Заболела сразу после «Тур де Ски». Андерссон рассказала о перенесённой простуде

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон перенесла болезнь после завершения Тур де Ски – 2025/2026. Шведка заняла четвёртое место в лыжной многодневке, чемпионкой стала американка Джессика Диггинс.

«Где-то простудилась, не знаю где. Но сейчас здорова и чувствую себя хорошо. Заболела сразу после «Тур де Ски» и была изолирована в течение недели. Мне пришлось как-то себя занимать, пока была в изоляции, но теперь я здорова и снова в строю. Совсем недавно вновь приступила к тренировкам. Пульс на подходящем уровне, так что особо не беспокоюсь насчёт своего плана подготовки к Играм. Возможно, эта неделя простоя даже пошла мне на пользу после не самого лучшего состояния на «Тур де Ски», – приводит слова Андерссон SVT.