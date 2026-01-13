Эбба Андерссон рассказала, какие гонки станут её главной целью на Олимпиаде-2026

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала о своём состоянии и главных целях на зимних Олимпийских играх – 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив, что планирует сконцентрироваться на скиатлоне и гонке на 20 км.

«Я только недавно снова начала тренироваться. Мне пришлось поддерживать форму во время болезни, но сейчас снова здорова и в хорошей форме и с нетерпением жду начала полноценной олимпийской подготовки.

На Играх я нацелена на скиатлон на 20 километров, а дальше посмотрим по другим гонкам. Конечно, хочу бежать эстафету и подходить к соревнованиям шаг за шагом», – приводит слова Андерссон Fondo Italia.