Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон рассказала, какие гонки станут её главной целью на Олимпиаде-2026

Эбба Андерссон рассказала, какие гонки станут её главной целью на Олимпиаде-2026
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала о своём состоянии и главных целях на зимних Олимпийских играх – 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, отметив, что планирует сконцентрироваться на скиатлоне и гонке на 20 км.

«Я только недавно снова начала тренироваться. Мне пришлось поддерживать форму во время болезни, но сейчас снова здорова и в хорошей форме и с нетерпением жду начала полноценной олимпийской подготовки.

На Играх я нацелена на скиатлон на 20 километров, а дальше посмотрим по другим гонкам. Конечно, хочу бежать эстафету и подходить к соревнованиям шаг за шагом», – приводит слова Андерссон Fondo Italia.

Материалы по теме
«Норвежцы старались россиян не замечать». Что осталось за кадром на «Тур де Ски»
Эксклюзив
«Норвежцы старались россиян не замечать». Что осталось за кадром на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android