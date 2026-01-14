Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе Кубка мира в австрийском Флахау

Двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в слаломе на этапе женского Кубка мира – 2025/2026 по горнолыжному спорту в австрийском Флахау.
Шиффрин завершила соревнования, показав время 1.50,52 минуты в сумме двух попыток. Серебряным призёром соревнований стала ещё одна американская горнолыжница Пола Мольцан (1.50,93), замкнула тройку призёров австрийка Катарина Труппе (1.51,17).
Горнолыжный спорт. Кубок мира – 2025/2026. Флахау (Австрия). Слалом. Женщины.
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.50,52.
2. Пола Мольцан (США) +0,41.
3. Катарина Труппе (Австрия) +0,65.
4. Камиль Раст (Австрия) +0,67.
5. Венди Холденер (Швейцария) +0,93.
6. Анна Свен Ларссон (Швеция) +1,16.
7. Сара Хектор (Швеция) +1,54.
Для 30-летней Шиффрин победа в слаломе на этапе во Флахау стала 107-й на Кубках мира в карьере.