Главная Лыжи Новости

Призёр ОИ-1998 в сноуборде Кестенхольц погиб в результате схода лавины в Швейцарии

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 1998 Нагано (Япония) в гигантском слаломе, швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц погиб после схода лавины в долине Лётченталь в кантоне Вале (Швейцария), сообщает L’Equipe.

Кестенхольц находился в горах с ещё одним спортсменом, когда на высоте около 2400 м произошёл сход лавины. Сноубордиста доставили с помощью вертолёта в Висп, а после в Сьон, где врачи констатировали его смерть.

Помимо бронзовой медали Олимпиады-1998 в Нагано, Кестенхольц также принимал участие в Играх в Солт-Лейк-Сити (2002) и в Турине (2006) — в сноуборд-кроссе, который тогда впервые был включён в олимпийскую программу. Он дважды становился чемпионом мира (2000 и 2001 годы) и побеждал на Winter X Games в борд-кроссе (2003 и 2004). Швейцарец завершил профессиональную карьеру в 2006 году.

Уэли Кестенхольцу было 50 лет.

Комментарии
