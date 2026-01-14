Скидки
Кубок России по лыжным гонкам: расписание шестого этапа сезона-2025/2026 в Казани

В четверг, 15 января, в Казани начнётся шестой этап Кубка России по лыжным гонкам — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 18 января.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Шестой этап, Казань. Расписание (время московское):

15 января, четверг:

11:00. Женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль.

13:00. Мужчины, 15 км, раздельный старт, свободный стиль.

17 января, суббота:

10:15. Мужчины и женщины, квалификация спринта, классический стиль.

12:30. Мужчины и женщины, финалы спринта, классический стиль.

18 января, воскресенье:

10:15. Женщины, 10+10 км, скиатлон.

12:45. Мужчины, 10+10 км, скиатлон.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам - 2025/2026
