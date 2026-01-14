Расписание четвёртого этапа Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам в Оберхофе

В субботу, 17 января, в Оберхофе (Германия) стартует четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного этапа соревнований, который завершится 18 января.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Четвёртый этап, Оберхоф. Расписание (время московское):

17 января, суббота:

15:35. Мужчины и женщины, квалификация спринта, свободный стиль.

18:05. Мужчины и женщины, финалы спринта, свободный стиль.

18 января, воскресенье:

12:45. Мужчины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.

14:55. Женщины, 10 км, раздельный старт, классический стиль.