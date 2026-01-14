Ступак — о выступлении в сезоне-2025/2026: могу лучше, пока не переварила летнюю нагрузку

Олимпийская чемпионка 2022 года российская лыжница Юлия Ступак оценила своё выступление в сезоне-2025/2026, отметив, что может показывать лучшие результаты.

«Самочувствие пока не позволяет выйти на максимум, меня мотивирует желание достичь этого максимума, но пока тело немножко не готово и не даёт мне выйти на хорошие кондиции.

Своё выступление в сезоне могу оценить на троечку. Конечно, могу лучше, но я пока не переварила летнюю нагрузку, сейчас очень тяжёлое состояние каждую гонку», – приводит слова Ступак ТАСС.

В общем зачёте Кубка России – 2025/2026 Юлия Ступак занимает 20-е место, набрав 195 очков. Лидером является Евгения Крупицкая (539 очков).