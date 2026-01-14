Вяльбе — о Большунове: после инцидентов в публичном поле контакт у нас прервался

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своих взаимоотношениях с российским лыжником Александром Большуновым.

«Будет ли Александр Большунов в Казани, у меня нет информации, это надо у Юрия Викторовича (Бородавко. – Прим. «Чемпионата») спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше.

После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался, я не лезу к человеку, всё, что нужно, он знает. Он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.