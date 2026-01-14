Вяльбе: я не полная идиотка, не делаю трёхкилометровые спринтерские круги

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на претензии по поводу размера спринтерских кругов на внутрироссийских соревнованиях.

«Я понимала, что вопрос про длину спринтерского круга обязательно зададут, поэтому оставлю тут листочек, я подготовилась к этому вопросу. Я изучила все круги на Кубках мира прошлых лет и Кубке России, чемпионате страны.

Фото: Рустам Имамов, «Чемпионат»

Если вы думаете, что мы делаем круги больше, чем они, то вы глубоко ошибаетесь. Знаете, я не полная идиотка, я не делаю трёхкилометровые круги, у нас они все соответствуют международным стандартам, их делают не всегда даже наши представители, а чаще — представители FIS. Собирать отдельную команду под спринт – это тоже утопия, все страны от этого ушли», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.