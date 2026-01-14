Скидки
Вяльбе: у нас есть проблема в России — везде наш натуральный снег

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что российским лыжникам Савелию Коростелёву и Дарье Непряевой приходится приспосабливаться к гонкам на искусственном снегу, в то время как в России лыжные соревнования проходят на натуральном.

«Ребятам на Кубке мира приходилось приспосабливаться к искусственному снегу. У нас есть проблема в России – у нас везде наш натуральный снег.

Знаете, если бы я попросила тут, в Казани, сверху на естественный снег насыпать искусственный, то мне бы предложили поехать полечиться», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
