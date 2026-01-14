Российская горнолыжница Плешкова стала призёром турнира FIS в Германии

Российская горнолыжница Юлия Плешкова стала бронзовым призёром супергиганта на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которые прошли в Бишофсвизене (Германия). Плешкова показала результат 55,94 секунды.

Победу в соревнованиях в Германии одержала представительница Финляндии Роса Похьолайнен, которая прошла спуск за 55,67 секунды, второе место заняла немецкая горнолыжница Антониа Райшль с результатом 55,79 секунды.

Плешкова принимает участие в соревнованиях под эгидой FIS в нейтральном статусе, который она получила 17 декабря 2025 года.

28-летняя Плешкова является двукратной чемпионкой России. Она принимала участие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, где заняла 10-е место в комбинации.