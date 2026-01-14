Вяльбе — о Непряевой и Коростелёве: мы не были на последнем месте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о российских лыжниках Савелии Коростелёве и Дарье Непряевой, которые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Если вы следите за мной, то я последние месяца четыре уже ничего не комментирую, что касается международных стартов, и не буду. Мы работаем в прежнем режиме, на российских стартах.

Что касается Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва, то ребята попали в сложную ситуацию: в Давосе круг без подъёма, без набора высоты, ещё и на искусственном снегу. Но это не что-то сверхъестественное, максимум через год как нашу команду вернут, все сравняются. Мы не были на последнем месте, да не так здорово выступали, как Клебо, но такие, как Клебо, рождаются один раз за много лет.

Готовить специально спринтеров, повторюсь, смысла нет, сейчас все универсалы, кроме разве что французов, у них есть спринтеры, и то они тоже бегают и дистанционные гонки», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.