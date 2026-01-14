Скидки
Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал отказ в нейтральном статусе

Российский лыжник Сергей Ардашев высказался об отказе в получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«У меня был небольшой перерыв от гонок, отдохнули немного, потренировались, провели время с семьёй. Сейчас в полной боевой готовности иду за победой.

Что касается Кубка мира, к сожалению, не получалось туда поехать по объективным причинам, но в России тоже можно соревноваться, никто не сказал, что дорога туда теперь полностью закрыта. Через год-два, надеюсь, снова можно будет туда поехать», – передаёт слова Сергея Ардашева с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

