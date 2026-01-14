Вяльбе — о Кулешовой: в Казани у неё был гормональный всплеск после новогодних салатов

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и глава Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев ответили на прошлогодние претензии лыжницы Анастасии Кулешовой на условия для спортсменов в Казани.

Елена Вяльбе: Настя в прошлом году договорилась, видимо, чтобы сделать рекламу санаторию таким образом, и они сразу же сделали ремонт. Это была беспрецедентная акция со стороны Насти, она потом сама очень сильно пожалела. Ребята не дадут соврать, как мы живём в Хакасии, где номера в три раза меньше и один туалет на этаж, но никто не жалуется. Это был гормональный всплеск после новогодних салатов.

Ильшат Фардиев: Размещение спортсменов будет как в прошлом году, квадратный метр номеров не увеличился, но ремонт в санатории провели. Думаю, что это был просто всплеск после Нового года, определённый выброс гормонов произошёл, на это будем списывать. Это популярный санаторий, там на полгода уже мест нет, мы за год вперёд давали заявки.

Вопрос по гостинице на самом лыжном стадионе остановился пока, но он открытый, будем решать в дальнейшем. На данном этапе по размещению у нас состоялась встреча с руководством гостиницы «Регина», они готовы улучшить свои условия по необходимым нам требованиям и заключить договор на постоянной основе. Проблем мы не видим, но вопрос гостиницы на базе остаётся открытым, – передаёт слова Вяльбе и Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.