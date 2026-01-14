«Все ждём медалей в Милане». Елена Вяльбе обратилась к Коростелёву и Непряевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и российский промышленный и государственный деятель Ильшат Фардиев пожелали завоевания медалей российским лыжникам на Олимпийских играх — 2026.

«У них всё хорошо, они готовятся к Олимпиаде, ждут медалей Милана. Давайте так, мы все их ждём», — сказала Вяльбе.

«Это достойные ребята, наша надежда. Но мы не можем много комментировать, они должны быть нейтральными спортсменами во всех смыслах, помогать мы им не можем. Что касается точного допуска на Игры – ждём информации в ближайшее время», – передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.