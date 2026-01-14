Скидки
Призёр ОИ Ларьков рассказал, как сочетает тренерскую работу с личными выступлениями

Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Андрей Ларьков рассказал, как ему удаётся совмещать тренерскую работу с личными выступлениями в соревнованиях.

«Понемногу уже переключаюсь в тренерскую деятельность. Завтра в гонку будут допускаться дети старшего возраста, с которыми я занимался, будет возможность посмотреть, понаблюдать за ними, интересно, какие места они займут в итоговом протоколе. Есть варианты стимуляции для ребят, которые меня обгонят, пока эти призы у меня, но ребята готовятся, стараются.

Я пока ещё действующий спортсмен, тренер – это скорее летняя работа в основном. Я пока не бегал со своими учениками, тут будет первая проверка такая. Потенциал у них есть, но нужно время. Быстро ничего не делается, два-три года нужно хотя бы, чтобы взрастить спортсмена», – передаёт слова Ларькова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
