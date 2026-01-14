Вяльбе — об Ардашеве: ему в прошлом году сделали все экзекуции, чтобы стать татарином

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о выступлении Сергея Ардашева за Татарстан.

«Мы едем по накатанной, очередной этап Кубка России в Казани. Ожидаем, что будет солнечная погода, ждём яркие соревнования. Я так часто тут бываю, что уже скоро перееду в Татарстан, видимо.

Легионеры в Татарстане? Взять хотя бы Ардашева, ему уже в прошлом году все экзекуции сделали, чтобы стать татарином, обрезание сделали (улыбается), я это всё хорошо очень помню. У нас нет слова «легионер», мы не знаем такого слова.

Чемпионат России в Казани? Что касается мест проведения соревнований, то мы ходим по одному кругу. В этом году будет Южно-Сахалинск. Страна большая, надо подождать три-четыре года, тут не всё зависит от меня, кто-то может отказаться из регионов. Боритесь, мы принимаем заявки», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.