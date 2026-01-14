Скидки
39-летняя Доценко: рада, что до сих пор на ходу, постараюсь показать свой максимум

Призёр этапов Кубка мира, 39-летняя российская лыжница Анастасия Доценко поделилась ожиданиями от предстоящего этапа Кубка России – 2025/2026 в Казани, который пройдёт с 15 по 18 января.

«Рада, что до сих пор на ходу, рада быть частью нашей звёздной команды Татарстана, уверена, она выступит на самом высоком уровне. Я тоже постараюсь показать свой максимум, уверена, что выступлю достойно.
Я уже была на тренировке в Мирном, трасса в идеальном состоянии. Снега много, чувствуется атмосфера праздника. Много участников, как будто масс-старт бегут.

Отрадно, что к нам приезжают в республику, мы с удовольствием всех встречаем, умеем принимать соревнования такого уровня», – передаёт слова Доценко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

