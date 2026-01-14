Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фардиев — об изоляции: у нас участвуют ведущие лыжники мира, настроение не упало

Фардиев — об изоляции: у нас участвуют ведущие лыжники мира, настроение не упало
Комментарии

Российский промышленный и государственный деятель Ильшат Фардиев высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Важно, что у нас участвуют ведущие лыжники мира. Настроение не упало, оно боевое. Трасса интересная, Татарстан умеет принимать такие старты. Все вопросы по организации решены, мы уверены, что всё будет на высшем уровне.

Наша команда – одна из сильнейших, была и остаётся. Надеемся на ребят, сильно подтянулась Тюмень, с ними идёт настоящая конкуренция. Они сказали, что приедут в Казань за победой. Они каждый раз так говорят, но посмотрим. Желаем им быть в призах – этого достаточно.

Часто слышим уколы, почему наших нет ребят, но подождите, будут и наши, и вот они появляются потихоньку. Есть хорошая школа в Агрызе, в Челнах, да и кто скажет, что Ардашев не наш, уже семь лет тут», – передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Рейтинг
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android