Фардиев — об изоляции: у нас участвуют ведущие лыжники мира, настроение не упало

Российский промышленный и государственный деятель Ильшат Фардиев высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

«Важно, что у нас участвуют ведущие лыжники мира. Настроение не упало, оно боевое. Трасса интересная, Татарстан умеет принимать такие старты. Все вопросы по организации решены, мы уверены, что всё будет на высшем уровне.

Наша команда – одна из сильнейших, была и остаётся. Надеемся на ребят, сильно подтянулась Тюмень, с ними идёт настоящая конкуренция. Они сказали, что приедут в Казань за победой. Они каждый раз так говорят, но посмотрим. Желаем им быть в призах – этого достаточно.

Часто слышим уколы, почему наших нет ребят, но подождите, будут и наши, и вот они появляются потихоньку. Есть хорошая школа в Агрызе, в Челнах, да и кто скажет, что Ардашев не наш, уже семь лет тут», – передаёт слова Фардиева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.