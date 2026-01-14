Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов примет участие в этапе Кубка России в Казани

Александр Большунов примет участие в этапе Кубка России в Казани
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов примет участие в этапе Кубка России, который пройдёт в Казани.

«Александр Большунов сегодня должен приехать в Казань. Должен стартовать на этапе Кубка России», — сказал Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам стартует в четверг, 15 января, и завершится в воскресенье, 18 января. В первый соревновательный день в Казани у мужчин запланирована гонка на 15 км свободным стилем с раздельным стартом.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам
Материалы по теме
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Рейтинг
Кто самый сильный лыжник России прямо сейчас? Большунов, Коростелёв или Ардашев?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android