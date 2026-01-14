«Мотивирует меня доказать обратное». Клебо — о том, что его скорость ухудшается

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что одним из мотивирующих факторов в профессиональном спорте для него является стороннее мнение, что с возрастом он показывает всё более низкую скорость во время соревнований.

«Я также говорил, что с возрастом становится сложно поддерживать скорость мышц, поэтому я сосредоточусь на дистанциях. Но слышать, что я становлюсь медленнее, мотивирует меня на то, чтобы доказать обратное», — цитирует Клебо Ski-Nordique.

Ранее стало известно, что Клебо и ряд других норвежских лыжников не выступят на предолимпийском чемпионате Норвегии.