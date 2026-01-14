Франция в сезоне-2026/2027 впервые примет «Тур де Ски»

Многодневная лыжная гонка «Тур де ски» впервые состоится во Франции в сезоне-2026/2027. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Гонка начнётся 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года. Всего её примут три страны: Франция (Ле-Руссе), Италия (Валь-ди-Фьемме) и Германия (Оберстдорф). В этом сезоне «Тур де Ски» проходил в Италии (Тоблах и Валь-ди-Фьемме).

В текущем сезоне впервые с 2022 года на «Тур де Ски» выступили россияне — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Ранее, на этапе Кубка мира в Давосе, оба спортсмена подтвердили необходимые для участия в Олимпиаде-2026 квоты.