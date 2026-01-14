Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Франция в сезоне-2026/2027 впервые примет «Тур де Ски»

Франция в сезоне-2026/2027 впервые примет «Тур де Ски»
Комментарии

Многодневная лыжная гонка «Тур де ски» впервые состоится во Франции в сезоне-2026/2027. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Гонка начнётся 31 декабря 2026 года и завершится 10 января 2027 года. Всего её примут три страны: Франция (Ле-Руссе), Италия (Валь-ди-Фьемме) и Германия (Оберстдорф). В этом сезоне «Тур де Ски» проходил в Италии (Тоблах и Валь-ди-Фьемме).

В текущем сезоне впервые с 2022 года на «Тур де Ски» выступили россияне — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Ранее, на этапе Кубка мира в Давосе, оба спортсмена подтвердили необходимые для участия в Олимпиаде-2026 квоты.

Материалы по теме
«Норвежцы старались россиян не замечать». Что осталось за кадром на «Тур де Ски»
Эксклюзив
«Норвежцы старались россиян не замечать». Что осталось за кадром на «Тур де Ски»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android