Лыжи

Лыжные гонки, Кубок России, 6-й этап, женщины: во сколько начало гонки 10 км, где смотреть

Комментарии

Сегодня, 15 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт женская гонка с раздельным стартом свободным стилем. Начало — в 11:00 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Стартовый лист (частично):

33. Вероника Степанова.

34. Ксения Шорохова.

35. Карина Гончарова.

36. Дарья Канева.

37. Арина Каличева.

38. Екатерина Смирнова.

47. Юлия Ступак.

52. Елизавета Маслакова.

53. Арина Рощина.

54. Лидия Горбунова.

55. Ирина Ибрагимова.

56. Екатерина Никитина.

57. Дарья Белослудцева.

58. Евгения Крупицкая.

59. Мария Истомина.

60. Алина Пеклецова.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам
