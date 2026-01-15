Скидки
Главная Лыжи Новости

Лыжные гонки, Кубок России, 6-й этап, мужчины: во сколько начало гонки 15 км, где смотреть
Сегодня, 15 января, в Казани в рамках шестого этапа Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам пройдёт мужская гонка с раздельным стартом свободным стилем. Начало — в 13:00 мск. Трансляцию будет осуществлять «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Стартовый лист (частично):

32. Дмитрий Жуль.

33. Константин Тиунов.

34. Иван Горбунов.

35. Андрей Ларьков.

36. Кирилл Кочегаров.

37. Андрей Кузнецов.

38. Сергей Волков.

48. Денис Спицов.

49. Дмитрий Пузанов.

50. Александр Большунов.

51. Александр Ившин.

52. Илья Семиков.

58. Иван Якимушкин.

59. Владимир Фролов.

60. Сергей Ардашев.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам
