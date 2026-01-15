Скидки
Главная Лыжи Новости

Алина Пеклецова выиграла разделку коньком на этапе Кубка России в Казани

Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 24.09,4.

Второе место заняла Арина Кусургашева, которая отстала от лидера на 17,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Евгения Крупицкая (+22,2).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:09.4
2
Арина Кусургашева
Республика Алтай
+17.1
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+22.2

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Результаты:

1. Алина Пеклецова – 24.09,4.

2. Арина Кусургашева – отставание 17,1.

3. Евгения Крупицкая +22,2.

4. Вероника Степанова +24,4.

5. Елизавета Маслакова +43,2.

6. Мария Истомина +45,7.

