Алина Пеклецова выиграла разделку коньком на этапе Кубка России в Казани
Поделиться
Лыжница Алина Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Она преодолела дистанцию за 24.09,4.
Второе место заняла Арина Кусургашева, которая отстала от лидера на 17,1 секунды. Замкнула тройку лидеров Евгения Крупицкая (+22,2).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:09.4
2
Арина Кусургашева
Республика Алтай
+17.1
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+22.2
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Женщины. Гонка с раздельным стартом. Результаты:
1. Алина Пеклецова – 24.09,4.
2. Арина Кусургашева – отставание 17,1.
3. Евгения Крупицкая +22,2.
4. Вероника Степанова +24,4.
5. Елизавета Маслакова +43,2.
6. Мария Истомина +45,7.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
09:40
-
09:20
- 14 января 2026
-
23:40
-
21:44
-
19:36
-
19:29
-
17:43
-
16:19
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:11
-
15:01
-
14:47
-
14:01
-
13:00
-
00:42
-
00:06
- 13 января 2026
-
21:15
-
18:08
-
17:24
-
15:25
-
15:08
-
14:39
-
14:33
-
14:25