«Результатом скорее довольна». Крупицкая — о бронзе в разделке

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала свой результат в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Спортсменка заняла третье место.

«Что сказать по дистанции, по трассе? В принципе, всё хорошо. Неплохое самочувствие, длительный перерыв был, всё неплохо. Отталкивалась ли по дистанции от других? Нет, сам раскладываешься по дистанции и бежишь. Результатом скорее довольна.

Организация соревнований — супер, здесь всегда тёплый приём болельщиков, классная атмосфера. Есть ли ощущение, что Кубок России становится менее важным стартом с постепенным возвращением на международную арену? Нет, такого ощущения нет», — передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.