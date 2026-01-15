Скидки
Главная Лыжи Новости

«Результатом скорее довольна». Крупицкая — о бронзе в разделке

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала свой результат в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Спортсменка заняла третье место.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Женщины. Свободный стиль. 10 км
15 января 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Алина Пеклецова
Вологодская область
24:09.4
2
Арина Кусургашева
Республика Алтай
+17.1
3
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+22.2

«Что сказать по дистанции, по трассе? В принципе, всё хорошо. Неплохое самочувствие, длительный перерыв был, всё неплохо. Отталкивалась ли по дистанции от других? Нет, сам раскладываешься по дистанции и бежишь. Результатом скорее довольна.

Организация соревнований — супер, здесь всегда тёплый приём болельщиков, классная атмосфера. Есть ли ощущение, что Кубок России становится менее важным стартом с постепенным возвращением на международную арену? Нет, такого ощущения нет», — передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Алина Пеклецова выиграла разделку коньком на этапе Кубка России в Казани
