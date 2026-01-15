«Результатом скорее довольна». Крупицкая — о бронзе в разделке

Российская лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала свой результат в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани. Спортсменка заняла третье место.
«Что сказать по дистанции, по трассе? В принципе, всё хорошо. Неплохое самочувствие, длительный перерыв был, всё неплохо. Отталкивалась ли по дистанции от других? Нет, сам раскладываешься по дистанции и бежишь. Результатом скорее довольна.
Организация соревнований — супер, здесь всегда тёплый приём болельщиков, классная атмосфера. Есть ли ощущение, что Кубок России становится менее важным стартом с постепенным возвращением на международную арену? Нет, такого ощущения нет», — передаёт слова Крупицкой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 15 января 2026
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
09:40
-
09:20
- 14 января 2026
-
23:40
-
21:44
-
19:36
-
19:29
-
17:43
-
16:19
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:11
-
15:01
-
14:47
-
14:01
-
13:00
-
00:42
-
00:06
- 13 января 2026
-
21:15
-
18:08
-
17:24
-
15:25
-
15:08
-
14:39
-
14:33
-
14:25