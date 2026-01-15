Скидки
«Позорище». Губерниев отреагировал на прекращение контактов Вяльбе и Большунова

«Позорище». Губерниев отреагировал на прекращение контактов Вяльбе и Большунова
Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая прервала контакты с российским лыжником Александром Большуновым.

«Президент ФЛГР как унтер-офицерская вдова! Вяльбе не знает, где Большунов, контактов с ним нет, приедет ли на соревнования, тоже не знает. Позорище и полная профнепригодность», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

На финише спринтерской гонки Кубка России – 2025/2026 в Кировске Большунов травмировал Александра Бакурова, намеренно налетев на Бакурова со спины и толкнув. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал.

