Министр спорта Татарстана: мир однозначно соскучился по российским спортсменам

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов высказался о текущем уровне российских лыжников и перспективах возвращения на международную арену в преддверии Олимпийских игр.

«Хочется в преддверии Олимпийских игр, которые уже через месяц, посмотреть на результаты, которые покажут ребята, потом можно будет сравнить. Понятно, что это другой вайб, но в целом посмотрим, на каком уровне находятся наши спортсмены. Сегодня практически лучшие лыжники нашей страны здесь.

Чего бы пожелал всем спортсменам? Конечно, вернуться на международную арену, для этого есть предпосылки, в лыжных гонках Россия — один из основных конкурентов на мировой арене. Первое окно открыто, сжимаем пальцы, не всё зависит от нас. Всё зависящее от нас мы сделали, ребята сделали, сейчас многое зависит от МОК, от страны, которая принимает турниры. Надеюсь, после этого откроется окно на другие старты, посмотрим, как ребята будут конкурировать. Мы долго находимся в изоляции, хочется, чтобы ребята в своей мотивации, в конкуренции выходили на новый этап.

Можно ли сказать, что мир соскучился по российским спортсменам? Это 100%, это однозначно. Не могу сказать, что глубоко разбираюсь в лыжной семье, но в летних видах, по водным видам вижу, насколько тёплое отношение, насколько правда другим спортсменам важна эта конкуренция. Россия, несмотря на долгую изоляцию, конкурентна, эти возвраты показывают, что мы сохранили те позиции, которые заложили ещё несколько лет назад», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.