Пеклецова: когда гонки не пересекаются с нашими, мы смотрим за Дарьей Непряевой

Лыжница Алина Пеклецова рассказала, что следит за выступлениями Дарьи Непряевой на международных соревнованиях.

«Не хватает ли Дарьи Непряевой, её сестры Натальи? В принципе, да, в прошлом году, когда Наталья Терентьева выступала и набрала оптимальные кондиции, она была фаворитом практически всех гонок в Кубке России. Конкурировать было возможно, у меня получилось на финале Кубка России в двух гонках побороться с ней за первое место. Думаю, она сейчас бы составила хорошую борьбу.

Следила ли за Дарьей Непряевой на Кубке мира в Давосе? Да, конечно, когда гонки не пересекаются с нашими, мы смотрим, это интересно. Буду ли болеть в Милане за неё? Да», — сказала Пеклецова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.