Россиянки Таталина и Прусакова не прошли квалификацию в последнем старте к ОИ-2026

Российские фристайлистки Анастасия Таталина и Лана Прусакова не смогли пройти в финал квалификации в слоупстайле на этапе Кубка мира в Лаксе (Швейцария). Для попадания в финал было необходимо войти в топ-10.

По итогам квалификации Таталина заняла 13-е место с результатом 61,08 балла, Прусакова – 21-е (49,40). Победу одержала представительница Китая Гу Айлин (81,68). Этап Кубка мира в Лаксе проходит с 15 по 17 января и является квалификационным на Олимпиаду-2026.

Ранее нейтральный статус от FIS получили лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. Спортсмены приняли участие в этапе Кубка мира – 2025/2026 в швейцарском Давосе. Напомним, МОК смягчил свою позицию и рекомендовал допустить российских спортсменов до международных стартов в нейтральном статусе.