«Довольна результатом». Пеклецова — о победе в гонке на 10 км на КР в Казани

Лыжница Алина Пеклецова поделилась впечатлениями после победы в гонке на 10 км свободным стилем на этапе Кубка России – 2025/2026 в Казани.

«Сегодняшним результатом я довольна, гонка сложилась хорошо. Идём только дальше, к следующей гонке.

Сегодня комфортная погода для гонок, не сильно холодно, нет ветра, как вчера. В сравнении с предыдущими годами, когда был сильный мороз, сейчас вполне комфортно.

Что можно сказать по конкуренции? Женя [Крупицкая] тоже в этом году очень стабильно выступает, она лидер общего зачёта, борется во всех гонках за самые высокие позиции, у неё хорошая форма сейчас. Сегодня была интересная борьба.

За счёт чего такая уверенность по сезону? Поменялось ли что-то внутри? На самом деле, нет, я думаю, был достаточно плавный, стабильный прогресс от сезона к сезону. Перешла из юниорской команды сейчас в основной состав и прогрессирую пока что, думаю, дальше в дистанционных гонках.

Упор будет на дистанцию или буду править спринты? Пока в этом сезоне не получается достаточно хорошо поработать над спринтом, чтобы бороться за какие-то призы. Пока упор только на дистанционные гонки», – передаёт слова Пеклецовой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.