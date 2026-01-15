Скидки
В Федерации фристайла России ответили, смогут ли россияне принять участие в ОИ-2026

В Федерации фристайла России ответили, смогут ли россияне принять участие в ОИ-2026
В Федерации фристайла России ответили на вопрос, сможет ли кто-то из российских спортсменов принять участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Будем ждать дедлайн распределения квот – 26 января. Будем исходить из официальной процедуры», — сообщили в федерации в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Минимальные шансы выступить на Олимпиаде сохраняют только две спортсменки в слоупстайле – Анастасия Таталина и Лана Прусакова.

Согласно правилам отбора, для выполнения критерия необходимо один раз попасть в топ-30 на этапах Кубка мира до дедлайна и иметь нужное количество FIS-пунктов. Обе спортсменки критериям соответствуют.

