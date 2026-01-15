Александр Большунов выиграл разделку на этапе Кубка России в Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.

Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Гонка с раздельным стартом свободным стилем. Результаты: