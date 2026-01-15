Скидки
Лыжи

Александр Большунов выиграл разделку на этапе Кубка России в Казани

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.

Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.7

Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Гонка с раздельным стартом свободным стилем. Результаты:

  1. Александр Большунов — 32.22,2
  2. Егор Митрошин — отставание 16,9.
  3. Иван Горбунов +30,7.
  4. Андрей Сахаров +31,3.
  5. Иван Якимушкин +34,3.
  6. Илья Семиков +34,7.
