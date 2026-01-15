Александр Большунов выиграл разделку на этапе Кубка России в Казани
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.
Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.7
Лыжные гонки. Кубок России, 6-й этап, Казань. Мужчины. Гонка с раздельным стартом свободным стилем. Результаты:
- Александр Большунов — 32.22,2
- Егор Митрошин — отставание 16,9.
- Иван Горбунов +30,7.
- Андрей Сахаров +31,3.
- Иван Якимушкин +34,3.
- Илья Семиков +34,7.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2026
-
14:39
-
14:35
-
14:04
-
13:51
-
13:47
-
13:44
-
13:30
-
13:19
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
09:40
-
09:20
- 14 января 2026
-
23:40
-
21:44
-
19:36
-
19:29
-
17:43
-
16:19
-
16:10
-
15:52
-
15:48
-
15:44
-
15:35
-
15:34
-
15:24
-
15:24
-
15:15
-
15:11
-
15:01
-
14:47
-
14:01
-
13:00
-
00:42
-
00:06