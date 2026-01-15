Губерниев: возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley!
Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.7
«Большунов выиграл! Так и должно быть! Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире! Показал класс! Ответил недоброжелателям! Браво, Александр Большунов! Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley! Заслужил!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.
Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).
