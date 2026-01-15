Губерниев: возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley!

Российский комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани.

«Большунов выиграл! Так и должно быть! Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире! Показал класс! Ответил недоброжелателям! Браво, Александр Большунов! Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley! Заслужил!» — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).