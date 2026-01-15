Скидки
Лыжи

«Сам от себя в шоке». Юниор Сахаров — о выступлении в разделке в Казани

«Сам от себя в шоке». Юниор Сахаров — о выступлении в разделке в Казани
19-летний лыжник Андрей Сахаров прокомментировал результат в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Он стал четвёртым, уступив 0,6 секунды бронзовому призёру Ивану Горбунову.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Идёт
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.7

«Честно, сам от себя в шоке! Дома дважды переболел. Думал, что в топ-20 заехать будет выше крыши, а стал четвёртым – это вообще капец! Я же даже в пятую зону на гонке ни разу не зашёл, бежалось очень тяжело. Видимо, просто летом так отработал усердно, что даже в таком состоянии могу бороться за высокие места», — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

