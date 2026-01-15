«Сам от себя в шоке». Юниор Сахаров — о выступлении в разделке в Казани

19-летний лыжник Андрей Сахаров прокомментировал результат в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России в Казани. Он стал четвёртым, уступив 0,6 секунды бронзовому призёру Ивану Горбунову.

«Честно, сам от себя в шоке! Дома дважды переболел. Думал, что в топ-20 заехать будет выше крыши, а стал четвёртым – это вообще капец! Я же даже в пятую зону на гонке ни разу не зашёл, бежалось очень тяжело. Видимо, просто летом так отработал усердно, что даже в таком состоянии могу бороться за высокие места», — сказал Сахаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем одержал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.