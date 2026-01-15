Волков — о Непряевой: у Даши всё нормально, готовится к Олимпиаде

Российский лыжник Сергей Волков рассказал о подготовке российской лыжницы Дарьи Непряевой к Олимпийским играм – 2026, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«У Даши всё нормально. Если честно, не очень хочу про неё пока говорить, потому что она готовится, пусть спокойно готовится к Олимпиаде. Остался месяц, уже даже меньше.

По себе озвучу чуть позже, на днях будет вся информация по моему статусу, я в процессе решения вопроса, на днях ждите важные новости», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелёв примут участие в Олимпийских играх – 2026 в нейтральном статусе.

Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.