FIS отказала Алине Пеклецовой в предоставлении нейтрального статуса

Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса российской лыжнице Алине Пеклецовой.

«Я подавала на нейтральный статус, пришёл отказ», — приводит слова Пеклецовой «РИА Новости Спорт».

Российские спортсмены и специалисты имеют возможность принимать участие в соревнованиях под эгидой FIS только после получения нейтрального статуса. Одними из первых эту возможность получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростылёв, которые выступают на Кубке мира – 2025/2026 и приняли участие в лыжной многодневке «Тур де Ски» – 2025/2026.

Ранее Пеклецова одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км коньковым стилем в рамках шестого этапа Кубка России — 2025/2026, который проходит в Казани.

Алина Пеклецова выиграла разделку коньком на этапе Кубка России в Казани
