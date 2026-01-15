Лыжник Волков сравнил этапы Кубка России с этапами Кубка мира

Российский лыжник Сергей Волков сравнил этапы Кубка России и Кубка мира, отметив, что главной разницей являются климатические условия и другое качество снега.

«Бегаем, боремся, ничего не поменялось. Единственное, хочется бегать больше десяток, а не 15 км, это единственная разница. Даже дело не в спринте, главная проблема – это климат, мы находимся в других климатических условиях, снег у нас другой.

Мы не можем наш климат на их поменять, но в разделках хочется бегать именно 10 км, а не 15, потому что на Кубках мира бегают 10 км и это совсем другая гонка. Если кажется, что 15 км не хватает, можно сочетать разделки на 10 и 20 км, чередовать. Дисциплины должны соответствовать тем, что на Кубках мира.

А в целом у нас за эти три-четыре года научились делать праздник для болельщиков, болельщиков приходит больше, если говорить про все этапы Кубка России по сезону, то планка довольно высокая, реально приятно приезжать в регионы и понимать, что людям это нужно и интересно», – передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.