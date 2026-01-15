Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Александр Большунов отреагировал на вопрос о нейтральном статусе

Александр Большунов отреагировал на вопрос о нейтральном статусе
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отреагировал на вопрос о возможном получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Что слышно про нейтральный статус? Нейтральный статус – без комментариев. Мы соревнуемся здесь, а лучше должны соревноваться в мире», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2. Эта победа стала для Большунова первой в текущем сезоне.

Материалы по теме
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Большунов вернулся! Раскидал всех соперников и одержал первую победу в сезоне
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android