Александр Большунов отреагировал на вопрос о нейтральном статусе

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов отреагировал на вопрос о возможном получении нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях.

«Что слышно про нейтральный статус? Нейтральный статус – без комментариев. Мы соревнуемся здесь, а лучше должны соревноваться в мире», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Большунов одержал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2. Эта победа стала для Большунова первой в текущем сезоне.