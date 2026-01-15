Скидки
Главная Лыжи Новости

Большунов — о паралимпийцах: их нечестно отстранили от Пекина, просто выгнали

Большунов — о паралимпийцах: их нечестно отстранили от Пекина, просто выгнали
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал участие российских лыжников-паралимпийцев в международных соревнованиях.

«Я очень рад за паралимпийскую сборную, которая сейчас выходит на старт, стартует всей командой. Это очень радостно, потому что со многими знаком, многие меня поддерживают.

Сегодня напишу главному тренеру, спрошу, как у них дела, потому что ребята реально заслуживают. Их нечестно отстранили от той Паралимпиады в Пекине, просто выгнали, на этой Паралимпиаде у них ещё есть время подготовиться, надеюсь, что будут самые хорошие результаты, покажут, кто есть кто. Желаю ребятам удачи», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Российские паралимпийцы примут участие в этапе Кубка мира в Германии. Это будут трёхкратная паралимпийская чемпионка Екатерина Румянцева, двукратный паралимпийский чемпион Владимир Лекомцев, паралимпийский чемпион Александр Проньков, призёры Игр Станислав Чохлаев, Олег Пономарёв, Ирина Гуляева, а также победители и призёры чемпионатов мира Иван Голубков, Виталий Малышев, Данила Бритик, Анастасия Багиян, Наталья Кочерова, а также Юлия Михеева, Александр Артёмов, Евгений Чёрный, Денис Деканов, Акжана Абдикаримова, Ксения Бережная.

