Александр Большунов прокомментировал первую победу в сезоне

Александр Большунов прокомментировал первую победу в сезоне
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою первую победу в сезоне. Сегодня, 15 января, он стал лучшим в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8

«Всё хорошо, хорошо дома потренировался с семьёй, хороший результат. Рад, что тренировки с родными приносят плоды. Легче будет на душе от победной волны? Всё в порядке, как пойдёт, так пойдёт. Не загадываем», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).

Комментарии
