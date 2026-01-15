Александр Большунов прокомментировал первую победу в сезоне
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою первую победу в сезоне. Сегодня, 15 января, он стал лучшим в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 6, Мирный, Россия
Мужчины. Свободный стиль. 15 км
15 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
32:22.2
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+16.9
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.8
«Всё хорошо, хорошо дома потренировался с семьёй, хороший результат. Рад, что тренировки с родными приносят плоды. Легче будет на душе от победной волны? Всё в порядке, как пойдёт, так пойдёт. Не загадываем», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).
Комментарии
- 15 января 2026
-
17:39
-
17:31
-
17:19
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:43
-
16:42
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:20
-
16:18
-
15:17
-
15:16
-
15:12
-
14:39
-
14:35
-
14:04
-
13:51
-
13:47
-
13:44
-
13:30
-
13:19
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
09:40
-
09:20
- 14 января 2026
-
23:40
-
21:44
-
19:36
-
19:29
-
17:43
-
16:19