Александр Большунов прокомментировал первую победу в сезоне

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал свою первую победу в сезоне. Сегодня, 15 января, он стал лучшим в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в рамках шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани. Он преодолел дистанцию за 32.22,2.

«Всё хорошо, хорошо дома потренировался с семьёй, хороший результат. Рад, что тренировки с родными приносят плоды. Легче будет на душе от победной волны? Всё в порядке, как пойдёт, так пойдёт. Не загадываем», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Второе место занял Егор Митрошин, который отстал от лидера на +16,9 секунды. Замкнул тройку лидеров Иван Горбунов (+30,7).