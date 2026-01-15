Скидки
Главная Лыжи Новости

Бородавко: нужно оставить Большунова в покое, чтобы он мог психологически успокоиться

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии и выступлении лыжника Александра Большунова, призвав не давить на спортсмена и дать ему время на полноценное восстановление и набор оптимальной формы.

«Как оценить выступление Александра Большунова и первую победу в сезоне? Просто нужно оставить Александра в покое, чтобы он мог психологически успокоиться, во-вторых, выздороветь, в-третьих, провести хороший тренировочный сбор, что позволит ему выйти на те кондиции, на которые он способен.

Мы видим начало его возвращения, давайте дождёмся главных стартов, к которым непосредственно была направлена подготовка. Большунов пробежит здесь все гонки? Скорее всего, да», – передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

