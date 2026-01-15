Ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место на этапе Кубка мира во Франции

Российский ски-альпинист Никита Филиппов занял третье место на этапе Кубка мира во Франции в спринте.

Результат российского спортсмена составил 2.46,2. Он на 4,6 секунды отстал от победителя — Ориоля Кардоны из Испании (2.41,6). Второе место занял представитель Франции Тибо Ансельме (+3,7). Отметим, Филиппов впервые в карьере вошел в топ-3 на этапе Кубка мира.

Напомним, в декабре 23-летний Филиппов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для участия в Олимпиаде в Италии. Он отобрался на Игры благодаря результатам на этапах Кубка мира, где выступал в нейтральном статусе.